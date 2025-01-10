Kılıçdaroğlu: Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı mezhep kışkırtıcılığı yapmaz

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemini eden hiçbir onurlu cumhurbaşkanı ülkesinde mezhep kışkırtıcılığı yapmaz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli il kongresindeki konuşmasının Suriye’yle ilgili bölümünde Kılıçdaroğlu’nu anarak “Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler vardı” dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Ama bakıyorsunuz CHP tarafında bir matem havası var. Şam’daki müttefiklerini kaybetmenin şokunu halen atlatamadılar. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Suriye’de ülkemize müzahir bir yönetimin olmasını içlerine sindiremediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler vardı ama yeni genel başkanının Suriye’deki halk devriminden niçin bu kadar rahatsız olduğunu hepimiz merak ediyoruz.”

Kılıçdaroğlu ise X hesabından Erdoğan’a şu şekilde yanıt verdi:

“‘Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var.’ AKP Genel Başkanı, partisinin il kongresinde beni hedef alarak bu sözleri sarf etmiş, kutuplaştırıcı dilini bir kez daha kullanmış ve nefret tohumları ekme niyetini açıkça göstermiştir.

Sana Cumhurbaşkanı demeye dilim varmıyor! Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemini eden hiçbir onurlu cumhurbaşkanı, yeminine ihanet etmez. Ülkesinde mezhep kışkırtıcılığı yapmaz, halkını etnik kimlikler üzerinden bölmez. Yazıklar olsun!

Unutma, daha düne kadar “kardeşim Esed” diyordun. Ancak küresel güçler sana emir verdiğinde zikzaklarla dolu politikanı değiştirdin. Bugün aynı güçler senin iplerini çekiyor. Hayatın, aldatmacalar ve çelişkilerle dolu.

İnsanların inançları ve kimlikleri onların onurudur! Yeter ki kimse vatanına ve milletine ihanet etmesin, kul hakkı yemesin, yolsuzluğa bulaşmasın. Ancak sen, yıllardır bu değerleri çiğniyorsun!

Buradan bir kez daha seni uyarıyorum: Bu topraklar bölücülüğe geçit vermez! Kışkırtıcı dilinden ve nefret siyasetinden derhal vazgeç!“