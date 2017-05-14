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Yaramazlara biraz batar!

KHK'yla ihraç edilen öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti

 

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen öğretmen Bünyamin Aydoğan, çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti.

Fotoğraf: CnnTürk


CNNTürk’te yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vincin taşıdığı borunun üzerine düştüğü Aydoğan hayatını kaybetti.

Tanır Mahallesi’nde öğretmenlik yaparken ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında KHK’yla meslekten ihraç edilen Aydoğan’ın yaklaşık 20 gün önce işe girdiği belirtildi.

Aydoğan’ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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