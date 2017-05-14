KHK'yla ihraç edilen öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen öğretmen Bünyamin Aydoğan, çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti.
CNNTürk’te yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vincin taşıdığı borunun üzerine düştüğü Aydoğan hayatını kaybetti.
Tanır Mahallesi’nde öğretmenlik yaparken ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında KHK’yla meslekten ihraç edilen Aydoğan’ın yaklaşık 20 gün önce işe girdiği belirtildi.
Aydoğan’ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.