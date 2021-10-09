Kent kent son durum: Haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerde 100 bin nüfusta görülen vaka yoğunluğunu paylaştı.

Koca, Twitter hesabından, 25 Eylül – 1 Ekim tarihlerini kapsayan vaka sayılarını paylaştı.

Buna göre İstanbul’da vaka sayısı 252, Ankara’da 363, İzmir’de ise 47 olarak kayda geçti.

Sağlık bakanı, önceki haftaya göre en çok vaka artışı görülen kentleri şöyle sıraladı: “Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun.”

Koca, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” diye yazdı.