Kendini ‘mehdi’ ilan edip kabul etmeyeni öldürmüş

Zonguldak’ta Murat Cura’yı, tabancasıyla öldüren Erdoğan Kösepınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın iddianamesinde detaylar ortaya çıktı. Kendini mehdi ilan eden Kösepınar, bunu kabul etmeyen ve Almanya’daki tekkeden ayrılmasına neden olmakla suçladığı Cura’yı ‘şeytan’ olarak gördüğü için öldürdüğünü anlattı.

Erdoğan Kösepınar. Fotoğraf: DHA

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan 67 yaşındaki Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya’da yaşayan 55 yaşındaki Zonguldaklı Kösepınar’ın silahlı saldırısına uğramıştı. Cura, vücuduna isabet eden dokuz kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

Gözaltına alınan Kösepınar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklandı. Kösepınar hakkında savcı, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanığın kendisini ‘mehdi’ ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Cura’yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi.

‘Şeytanlara tabi oldular, zorunda kaldım’

Kösepınar’ın iddianamede ve dosyada yer alan ifadesinde, Murat Cura’yı Almanya’dan 27 yıldır tanıdığını ve aynı tekkenin üyesi olduklarını belirtti. Kösepınar, şeyhlerinin ölmesinin ardından ‘manadan’ gelen seslerin ‘kendisini hadisi şeriflerde geçen mehdi olduğunu bildirdiğini’ anlatarak, şunları söyledi: “Tarikatta bulunan kişiler bana tabi olduklarını söylediler. Ancak Murat Cura mehdiliğimi kabul etmedi. Diğer üyeleri yanına çekerek beni tarikatın dışına itti. Aynı zamanda şeytani yönü sebebiyle sürekli zahmet çektirerek beni öldürmeye çalışır şekilde ruhuma sürekli acılar, ıstıraplar gönderiyordu. Tarikatın diğer üyeleri de Allah’ı inkar ederek Cura ve şeytanlarına tabi oldular. Ben de onu öldürmek zorunda kaldım.”

‘Öldürme kastıyla ateş ettim, içimde huzur var, rahatlamış hissediyorum’

DHA’nın haberine göre daha önce de Cura’yı öldürmek için girişimde bulunduğunu ifade eden Kösepınar, olay gününü ise şöyle anlattı: ”Olay günü evine gittim. Zile bastım ancak kimse çıkmadı. Evde olduğunu anladım. Çıkması için beklemeye başladım. Murat Cura şeytan olduğu için benimle dövüşmek zorundaydı. Ben de dövüşün bitmesi için onu öldürmek zorundaydım. Kendisinin aşağı inmesiyle hiç düşünmeden cebimdeki silahı çıkararak öldürme kastıyla ateş ettim.”

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.