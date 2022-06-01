Kedisine tekme atan West Ham’in defans oyuncusu 180 saat kamu hizmeti yapacak

Mahkeme, kedisine tekme ve tokat atan İngiliz Premier Lig takımlarından West Ham’in Fransız defans oyuncusu Kurt Zouma’nın (27) 180 saat kamu hizmeti yapmasını kararlaştırdı.

Fotoğraf: BBC

Kurt Zouma’nın erkek kardeşi Yoan (24), 6 Şubat’ta ağabeyinin, evinin mutfağında kediye vururken ve terlik fırlatırken çektiği görüntüleri gülücük emojileriyle Snapchat’te paylaşmıştı.

Britanya’da hayvanlara yönelik şiddeti önlemek için çalışan kısa adı ‘RSPCA’ olan kuruluş konunun takipçisi olmuş, mahkemeye taşımıştı.

West Ham, Kurt Zouma’ya 250 bin sterlin para cezası vermiş, oyuncunun Adidas’la sponsorluk anlaşması iptal olmuştu.

Kulüp, ‘hayvanlara yönelik her tür şiddeti kınadıklarını, görüntü sonrasında verilebilecek en ağır cezayı verdiklerini, paranın tümünün hayvanların iyiliği için yapılacak çalışmalarda değerlendirileceğini’ açıklamıştı.

Geçen ay mahkemede kedisine hem tokat hem de tekme attığını itiraf eden Zouma’ya mahkeme tarafından verilen ceza bugün açıklandı. Kamu hizmeti yapacağına dair karar bugün açıklandı. Kamu hizmetinin yanı sıra beş yıl süreyle kedi beslemesi yasaklandı.

Fransız oyuncunun Dagenham and Redbridge’te forma giyen ve onu kediye şiddet uygulama konusunda ceseretlendiren erkek kardeşi Yoan’un da 140 saat kamu hizmeti yapması kararlaştırıldı. Yoan Zouma’nın kontratı kulübü tarafından iptal edildi. Snapchat’teki paylaşımı beş dakika içinde silse de takipçi sayısı 80’e indi.

Hakim Susan Holdham, ”Onun sizin ilgi ve bakımınıza ihtiyacı varken bu kediye yönelik utanç verici eylemden ikiniz de sorumlusunuz” dedi.

8 bin sterlinlik mahkeme masraflarını da Kurt Zouma ödeyecek.