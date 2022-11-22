Kedileri bagajda bırakan iki kişi sosyal medyadan paylaşım yapınca yakayı ele verdi

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki bir çiftlikten aldıkları kedileri aracın bagajına koydukları çuvallarda bırakan iki kişiye toplam 8 bin 92 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: BBC

Sosyal medyada, bir aracın bagajında yer alan çuvallarda kedilerin bulunduğu görüntülerin 11 Kasım’da yayımlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

12 Kasım’da yakalanan araç sürücüsü V.Ü’nün, söz konusu aracı K.K. (32) ile G.U.’dan (36) geçici olarak aldığı anlaşıldı.

Yakalanan K.K. ile G.U, verdikleri ifadede kedileri Çatalca Dahyenice Mahallesi’nde bulunan çiftlikten 10 Kasım’da alıp araca koyduklarını anlatarak, çuvalları araçta unuttuklarını iddia etti.

Bu iki kişiye, ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu”nun 14. maddesinin A bendine göre hayvanlara zalimce davranmak’tan toplam 8 bin 92 lira ceza kesilirken araç sürücüsü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.