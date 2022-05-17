Kazıda gün ışığına çıkarılan 8 bin 600 yıllık flüt Bilecik Müzesi’nde sergilenecek

Bilecik’te, Bahçelievler ve Gedikkaya Mağarası kazılarında çıkarılan buluntular Bilecik Müzesi’nde sergilenecek.

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Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Bahçelievler Neolitik Dönem Kazısı’nda arkeolojik literatüre ‘Bilecik adamı’ olarak geçen ve bölgede bilinen ilk çiftçinin yanı sıra 11 insana ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.

Bircan, Batı Anadolu’nun en eski çiftçileri olan Bahçelievler sakinlerinin binlerce yıl önce günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların ilk kez ziyaretçiyle buluşacağı serginin en önemli eserinin ise 8 bin 600 yıllık bir flüt olduğunu vurguladı.

Anadolu’da çok az örneği bilinen, Batı Anadolu’nun en eski müzik aleti üç delikli flütün ilgi çekmesinin beklendiğini aktaran Bircan şunları söyledi:

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan’ın kazı başkanı ve Sezer Seçer Fidan’ın arazi sorumlusu olduğu ekip 2019 ve 2021 yılında gün ışığına çıkardığı günümüzden 9 bin yıl öncesine ait seramik kaplar, kemik aletler ve yontma taş buluntular ve pişmiş toprak eserler ilk kez Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

Bahçelievler Kazısı’nda bulunan seramik kapların ve mermer baltaların bölgenin en eskileri olduğu düşünüldüğünde, seramik ve mermerle ünlenen Bilecik’te yaşayanların binlerce yıldır bu iş kollarında uzman olduğu da sergi sayesinde anlaşılabilecek. Ayrıca bir koyun heykelciği üzerinde bu eseri yapan ustanın 8 bin 600 yıllık parmak izi de ilk kez sergilenecek.”