Kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Kara avcılığı, depremler nedeniyle ülke genelinde ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle yaban hayatı ve yaşam alanlarının olumsuz etkilendiği belirtildi.

Av ve yaban hayatının korunması maksadıyla ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde kara avcılığının yasaklandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı.”