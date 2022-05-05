Kar çiçekleri

Havaların çoğu Batı ilinde hala ısınmadığı bugünlerde kar yağan kentler de var. Bunların çoğu ülkenin doğusunda olsa da Karadeniz’deki Amasya’nın da yüksek kesimlerine kar yağdı. Açan rengarenk çiçekler karların altında kaldı.

Fotoğraflar: AA

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Amasya’da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Belevi yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Bu beyaz örtü içindeki çiçekler güzel manzaralar oluşturdu.