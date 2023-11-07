Kamil Tekin Sürek: Kılıçdaroğlu da CHP’de tek adammış

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yıllarca Erdoğan’ı tek adam olmakla eleştirdi. Eleştirisinde de haklıydı ama şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, kendisi de CHP’de tek adammış. CHP kongresinde konuşan bütün yöneticiler Ümit Özdağ ile yapılan ittifak koşullarından benim haberim yoktu diye yemin ediyor. Ümit Özdağ ile ittifak yapmak ve İçişleri Bakanlığını ona söz vermek tek kişinin vereceği bir karar mıdır? Parti genel başkan yardımcılarının, MYK üyelerinin bu ittifak görüşmesinde verilen sözlerden haberi olmaması nasıl bir şeydir?

Bakalım Özel nasıl olacak? Seçilme yöntemlerinde bir fark yok. Kılıçdaroğlu da ilk seçildiğinde tek adam gibi davranmıyordu. Bir süre sonra o da tek adamlaşacak mı? Parti tüzüğü ve programında değişiklik yapacağız diyorlar. Gerçekten demokratik değişiklikler yapılacak mı? Dileriz yaparlar. Sağcılaşarak oy alma fikrinden vazgeçip daha cesaretle emekçilerin, ezilenlerin haklarını savunurlar. Kürtlerden oy alabilmek için gizli pazarlık yapma girişimlerden vazgeçip, açıkça korkmadan haklarını savunabilirler.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı