Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya’nın Kepez ilçesinde kalp krizi geçiren 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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AA’nın haberine göre Sütçüler Mahallesi’ndeki evinde fenalaşan lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bozoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bozoğlu’nun cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Baba Sedat Bozoğlu, gözyaşları içinde oğlunun cenazesini aldı.

Cenaze Varsak Mezarlığı’nda toprağa verilecek.