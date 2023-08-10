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Yaramazlara biraz batar!

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 42 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 42 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Fotoğraf: AA

SPK’nın 9 Ağustos tarihli bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi. 


Bültende, şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu siteler şu şekilde:

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 26 siteye erişim engeli

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