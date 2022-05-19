Kadın doktor adaylarına cinsiyet ayrımcılığı yapan üniversite tazminat ödeyecek

Japonya’daki bir üniversite, tıp fakültesine giriş sınavlarında kadınlara cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Fotoğraf: free-apply.com

Başkent Tokyo’daki Juntento Üniversitesi’nin tıp fakültesi, giriş sınavlarında, ‘daha kolay iletişim kurdukları için erkeklerden avantajlı olduklarını’ öne sürerek kadınlar için kabul edilme koşullarında ‘çıtayı yükseltti.’ Kabul edilmek için yerine getirmeleri gereken koşullar erkeklere göre daha ağır olan ve sözlü sınavda ayrımcılığa uğradıklarını düşünen 13 kadın dava açtı.

Hakim, fakültenin şart koştuğu şeylerin ayrımcılık olduğuna hükmetti. Bu karar, alanında bir ilk olarak Japonya’da kayıtlara geçti.

Son yıllarda onlarca kadına adil davranmadıklarını itiraf eden üniversite yönetimi, 2011-2018’de sınava giren ve fakülteye kabul edilmeyen kadınlara 8 milyon Japon yeni (999 bin 192 lira) tazminat ödeyecek.

2018 yılında Tokyo Tıp Üniversitesi’nde kadın başvuru sahiplerinin sınav sonuçlarıyla oynandığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturmada sadece bu üniversitenin değil başkalarının da tıp fakültelerinde kadınları dışlamak için sınav sonuçlarıyla oynadığı anlaşılmıştı. Üniversitelerin kadınların evlenip çocuk sahibi olduktan sonra işi bırakacağı veya daha az saat çalışmak isteyeceği düşüncesiyle bu yola başvurduğu anlaşılmıştı.