Kadıköy'de gezintiye çıkarılan köpek elektrik akımına kapılarak öldü

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi’nde sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan ‘Rose’ aldı köpek kaldırımda elektrik çarpması sonucu öldü.

Fotoğraflar: @minakoldas / X

Mina Koldaş isimli X kullanıcısı, babasına ve köpeğine gezintiye çıktıkları sırada elektrik çarptığını, köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koldaş, Kadıköy Belediyesi ve enerji sağlamak ve denetlemekle yükümlü kurumlara “Bu nasıl bir ihmal?” diyerek seslendi.

Koldaş’ın babası Fatih Koldaş ise X hesabından Kadıköy Belediyesi’ne ve İstanbul’un anadolu yakasında elektrik sağlayan Ayedaş’ı etiketleyerek şöyle yazdı: “Bostancı’da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın.”