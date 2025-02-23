Kadıköy'de gezintiye çıkarılan köpek elektrik akımına kapılarak öldü

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi’nde sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan ‘Rose’ aldı köpek kaldırımda elektrik çarpması sonucu öldü.
Mina Koldaş isimli X kullanıcısı, babasına ve köpeğine gezintiye çıktıkları sırada elektrik çarptığını, köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Koldaş, Kadıköy Belediyesi ve enerji sağlamak ve denetlemekle yükümlü kurumlara “Bu nasıl bir ihmal?” diyerek seslendi.
Koldaş’ın babası Fatih Koldaş ise X hesabından Kadıköy Belediyesi’ne ve İstanbul’un anadolu yakasında elektrik sağlayan Ayedaş’ı etiketleyerek şöyle yazdı: “Bostancı’da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın.”
KÖPEĞİM ÖLDÜ!— Mino (@minakoldas) February 22, 2025
İstanbul Kadıköy’de karda oynarken ona ve babama direkten elektrik çarptı. Köpeğimizi kaybettik. Başka hayvanlar insanlar ölebilirdi. Neden kontrol etmiyorsunuz? Bu nasıl bir ihmal? @ayedasdestek @SabanciHolding @enerjisa @TCEnerji @fatih_donmez @kadikoybelediye pic.twitter.com/sQt6FdjTgn
Bostancı’da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın @ayedasdestek @kadikoybelediye— Fatih Koldaş (@FatihKolda3) February 22, 2025