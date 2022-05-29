Kabin memurunun dişini kıran yolcuya 15 ay hapis

ABD’de, havayolu şirketi Southwest Airlines’ın geçen yılki bir uçuşunda kabin memurunun iki dişini kıran kişi 15 ay hapse mahkum edildi.

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23 Mayıs 2021’de, Sacramento-San Diego seferini yapan uçakta maskesini düzgün takması ve emniyet kemerini bağlaması istenen Vyvianna Quinonez (29) söylenenleri yapmak yerine cep telefonuyla kabin memurunun görüntüsünü kaydetmeye başlamış ve ona fiziki şiddet uygulamıştı.

Saçını çekip yumruk atttığı kadın kabin memurunun dişlerinin kırılmasının yanı sıra yüzüne dikiş atılmıştı.

California eyaletinde yaşayan Quinonez, 33 bin dolar da ceza ödeyecek ve üç yıl havayolunu kullanarak yolculuk yapamayacak.

Geçen yıl ABD Federal Havacılık Dairesi’nin kayıtlarına geçen yıl uçaklarda yaşanan 5 bin 981 ‘olay’ geçti; 4 bin 290 tanesi maskeyle ilgiliydi.