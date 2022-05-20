Judoda Sümeyye Kaya Gymnasiade’de altın madalya kazandı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa’da düzenlenen Gymnasiade 2022’de kadınlar judo 70 kiloda Sümeyye Kaya, altın madalya elde etti.

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Manisa’daki Yunusemre Belediyespor, Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi Kaya’nın finalde Dyhia Benchallal’ı yenerek birinciliği elde ettiğini açıkladı.

Açıklamada, sporcularının daha önce gençlerde Avrupa üçüncülüğü elde ettiği belirtildi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Kaya’nın yakaladığı başarıyla bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirterek, “Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine çıkaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.​​​​​​​