Japonya, Tayvan’a yakın adaya güdümlü füze konuşlandıracak

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le görüştüğünü ve Peker’in kendisine “Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek” dediğini söyledi.