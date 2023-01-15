Japonya ‘Kaybedecek vakit yok’ diyor: Tokyo’da ikinci çocukların bakımını devlet üstlenecek

Japonya hükümeti, doğum oranı düşen başkent Tokyo’da ikinciçocuklar için ücretsiz bakım hizmeti verecek.

Tokyo’da ikinci doğan çocuklar için ücretsiz bakım hizmeti verilecek.

Doğu Asya ülkesi Japonya’nın 47 eyaleti arasında en düşük doğum oranına sahip Tokyo’da valilik, ikinci çocuğu teşvik ediyor.

Ekim 2023 itibariyle ikinci çocuklar için bakım hizmeti tamamen ücretsiz verilecek.

Ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın 0-2 yaş grubu çocukları hedefleyecek uygulamanın, ilk aşamada 50 bin çocuğu kapsayacağı tahmin ediliyor.

İkinci çocuğu teşvik etmek isteyen valilik, 2023 bütçesinden 11 milyar yen (85 milyon dolar) ayırdı.

“Kaybedecek vakit yok” diyen Tokyo Valisi Koike Yuriko, Tokyo’dan başlayarak düşen doğum oranlarını durdurmak için cesur önlemleri kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.

Valilik geçen hafta, aile gelir düzeyine bakılmaksızın, çocuk başına aylık 5 bin yen destek verileceğini de duyurmuştu.

‘Yaşlanan’ Japonya

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı 2022 verilerine göre 125 milyonluk Japonya’nın 75 yaş ve üzeri nüfusu 19,3 milyona, 65 yaş ve üzeri nüfus 36,2 milyona yükseldi.

Japon toplumunda ‘yaşlı’ olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus dünya sıralamasında ilk sırada, yüzde 24,1’le İtalya 2’nci, yüzde 23,3’le Finlandiya 3’üncü sırada yer alıyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) 2021 verilerine göre ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 86 bini aştı ve yüz yaşı aşkın nüfus art arda 51 yıldır artıyor.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre Japonya’da 2040’a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin genel nüfusa oranı yüzde 35’i aşacak.