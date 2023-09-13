Jale Özgentürk: Sefertası yeniden hayatımızda

Türkiye’de AKP iktidarının da sık sık gündeme getirdiği 1970’li yokluk yıllarının simgesi “sefertası” artık yeniden hayatımızda.

Sadece çocuklar değil, çalıştığı işyerinden yemek parası alamayan ya da aldığı yemek kartını başka bir ihtiyacı için kullanan çalışanların da kurtarıcısı sefertası.

Efsanenin geri dönmesinde Türkiye’nin içine düşürüldüğü “derin yoksulluk” başrol oynuyor.

Aslında milyonlarca yurttaşın sefertasına koyacak yemeği de yok…

AKP kendi yarattığı derin ekonomik krizden çıkmanın faturasını yine geniş kitlelere ödetiyor.

Bugün Türk-İş’in rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin insanca yaşaması için yoksulluk sınırı yaklaşık 40 bin lira. Oysa ortalama memur maaşı 22 bin lira ve toplumun yüzde 60’ı 11 bin 400 lira olan asgari ücretle çalışıyor.

Jale Özgentürk’ün yazısı