Jale Özgentürk: Pahalılık ve zam kasırgası giyimi de etkisi altına almış

Bugünlerde kışlık giysi alışverişi için mağazalara gittiniz mi? Ben dün dolaştım. Etiketler karşısında dilim tutuldu. En basit tişört 60 TL’den başlıyor… Korkunç bir pahalılık ve zam kasırgası, gıdadan sonra giyimi de etkisi altına almış.

Yani Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre bile yüzde 30 artan gıdadan sonra bir yangın da giyimde yaşanıyor. Hazırgiyimciler bunun sinyalini geçen ay vermiş, “Sonbaharda yüzde 30 zamma hazır olun” demişlerdi.

Sözlerini tutmuşlar. Artışın nedeni ise üreticiye göre dövizdeki artış. Çünkü tekstil ve hazırgiyimde de Türkiye birçok malzeme de dışa bağımlı.

Sektörün en önemli girdisi pamukta ve pamuk ipliğinde dünyadaki fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaşmış durumda. Yurtiçinde ise yükseliş oranı yüzde 91’e ulaşmış. Bu artış tabii ki iplik fiyatlarına da yansıyor.

Jale Özgentürk’ün yazısı