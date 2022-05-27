İzmir-Midilli Adası vapur seferleri başlıyor

İzmir ile Midilli Adası arasındaki vapur seferlerinin 17 Haziran Cuma günü başlayacağı bildirildi.

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Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar İzmir’de bir araya geldi.

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza’nın da katıldığı toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu.

Soyer, İzmir-Midilli hattının biletlerinin Midilli’de de satılmasını istedi.

Balkiza’dan da kapı vizesi talebinde bulunan Soyer, “Biz kar etmeyi düşünmüyoruz. Sadece bu hattı yaşatmak, bu şehirlerimize yapacağımız en büyük katkıdır. Aynı heyecanı sizden de görmek istiyoruz” dedi.

Midilli Belediye Başkanı Kitelis​​​​​​​, “Biz iki halkın işbirliğine, dostluğuna, kardeşliğine inanıyoruz. Özellikle iki belediyenin. Midilli halkının da mesajı bu yönde. Bu görüşmenin, iki şehrin kardeş şehir olması yönünde ileride bir adım olmasını umuyoruz. Sizleri Midilli’ye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tek yön ücret 50 avro

İzmir-Midilli arasındaki ilk vapur seferi, 17 Haziran Cuma günü saat 09.30’da Alsancak Limanı’ndan kalkacak.

Vapur, 2 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından Midilli’ye varacak, 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra Midilli’den hareket ederek İzmir’e dönecek.

Haftada bir yapılması planlanan İzmir-Midilli seferlerinin sayısı gelen taleplere göre artırılabilecek. Tek yön ücreti ise 50 avro (875 lira) olacak.

İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak Vapuru’yla yapılacak seferlerin Türkiye acente işlemleri İZDENİZ tarafından yürütülecek.

Bilet satışları çevrim içi yapılacak. Ayrıca Alsancak Limanı’nda kurulacak ofiste de bilet satış hizmeti verilecek.

Yeşil pasaport ve Schengen vizesi olanlar seyahatten yararlanacak.