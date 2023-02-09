CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri depremzedelere destek için birer maaşını bağışladı

CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri, birer maaşlarını depremzedeler için yardım olarak gönderme kararı aldı.

Hatay. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden sonra arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti vekillerinin bu kapsamda birer maaşlarıyla yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Zorlu, Twitter hesabından şunları dedi: “İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir.”

İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir.🇹🇷 — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 9, 2023

Kılıçdaroğlu öncülüğünde

CHP’de de Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, milletvekillerinin birer maaşını deprem bölgesine göndereceği bildirildi.

CHP’den yapılan açıklamada şunlar aktarıldı: “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır.”