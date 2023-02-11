İtalya Başbakanı’ndan ‘zor zamanda umut’ mesajı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, depremden 122 saat sonra Hatay’da enkazdan kurtarılan bebeğin ‘zor zamanda umut’ olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay’da, depremden beş gün sonra bir bebeğin kurtarılması İtalya Başbakanı Meloni’yi de etkiledi.

Hatay’da 122 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu kurtuluşun zor zamanda umut olmasını istedi:

“Depremin vurduğu Türkiye ve Suriye’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’da depremden 122 saat sonra 2 yaşında bir bebek kurtarıldı. Bu büyük sıkıntılı dönemde, bir umut mesajı.”