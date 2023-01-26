İstanbul’da üç çocuk ‘çöp evde’ çıplak bulundu

İstanbul’da 3, 4 ve 7 yaşlarındaki üç çocuk çöp evde atıkların içerisinde çıplak halde bulundu. Çocuklar devlet tarafından koruma altına alınırken, gözaltına alınan anne ve baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA’nın aktardığına göre Eyüpsultan ilçesi Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak’taki bir evde üç çocuğun, atıklar arasında yalnız kaldığı ihbarı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde adrese gitti.

Ekiplerin kontrol ettiği evde üzerlerinde kıyafet olmayan 3, 4 ve 7 yaşlarında üç erkek kardeş bulundu. Çocuklar, kıyafet giydirildikten sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Durumları iyi olan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan anne ve baba ise sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annenin bir süre önce evi terk ettiği, babalarının da zaman zaman zaman eve gelerek çocukların ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.