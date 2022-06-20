İstanbul’da bir adam ‘Yanlış adres verdiniz’ deyip eczacıyı tehdit etti, etrafı yumrukladı

Polis, İstanbul Ataşehir’de ‘annesine adresin yanlış tarif edildiği’ gerekçesiyle eczacıyı tehdit edip etrafı yumruklayan şüpheliyi arıyor.

Görsel: Twitter

Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, annesinin ilaç almak için eczaneyi aradığını ancak eczacı Ayşenur Ören’in, yanlış adres tarif ettiğini öne sürdü.

Reçetedeki ilaçları eczacı Ören’den isteyen şüpheli, çalışanlara da hakaret etti. Eczane çalışanlarının uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, bir bilgisayara yumruklayarak hasar verdi.

Ören, bu duruma tepki göstererek, şüphelinin eczaneden çıkmasını istedi. Saldırgan davranışlarına devam edip eczacının üzerine yürüyen şüpheli, istediği ilaçları almasının ardından eczaneden ayrıldı.

Olayın ardından darp raporu alan eczacı Ören, durumu polise bildirerek şüpheliden şikayetçi oldu. Eczanedeki saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul Eczacı Odası ve Türk Eczacılar Birliği olayı kınadı

İstanbul Eczacı Odası’nın olayla ilgili açıklamasında şunlar dendi: “Saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuki süreci devam eden soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz.”

Türk Eczacıları Birliği’nin açıklamasında ise şunlar yazıldı: “Sağlık çalışanlarını güvensizlik duygusu içerisinde tükenme noktasına getiren şiddet olaylarını bütüncül politikalarla durdurmak artık bir zorunluluktur. Biz eczacılar korumak, iyileştirmek ve yaşatmak için kesintisiz ve nitelikli sağlık-ilaç hizmeti sunarken her an şiddete uğrayabileceğimiz endişesi ile görev yapmak istemiyoruz.

Türk Eczacıları Birliği olarak saldırıya uğramış meslektaşımıza ve eczane çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sıradanlaşmasına asla izin vermeyecek, konunun ısrarlı takipçisi olacağız.”