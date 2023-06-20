İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

Yaz aylarının gelmesiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geriledi. Yapılan ölçümde doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olan yüzde 45,89’a geriledi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66’ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45,89’a düştü. Bu oran son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi. 2014’te aynı tarihte barajlardaki doluluk seviyesi yüzde 26’ya inmişti.

NTV’den Engin Yeşil’in haberine göre barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 26,05, Büyükçekmece’de yüzde 29,93, Darlık’ta yüzde 62,63, Elmalı’da yüzde 38,26, Istrancalar’da yüzde 27,04, Kazandere’de yüzde 2,53, Ömerli’de yüzde 77,08, Pabuçdere’de yüzde 3, Sazlıdere’de yüzde 29,73, Terkos’ta ise yüzde 38,5 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu.