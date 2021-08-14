Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Valiliği’nden cemevine saldırıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Ali Baba Sultan Cemevi’nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Cemevi yönetiminden yapılan açıklamada dün gece saatlerinde saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.


İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi’nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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