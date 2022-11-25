İstanbul Kitap Fuarı 3 Aralık’ta kapılarını açıyor

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 3 Aralık’ta başlayacak.

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‘Kitap Şehre Dönüyor’ sloganıyla Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 39. kez kapılarını açacak fuarın detaylarının açıklandığı basın toplantısında söz alan Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, etkinliğin en son 2019’da düzenlendiğini anımsattı. Türkiye’nin farklı noktalarında hazırlanan Tüyap kitap fuarlarının en büyük halkası olduğunu söyledi.

“2019’da kaldığımız yerden devam ediyoruz, aynı büyüklükte fuarımızı açmak için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz” diyen Ersözlü, 750 bin ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Tüyap’la Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde de fuarlar düzenlediklerini anlatarak, “Bu kitap fuarlarının özelliklerinden biri de kültürel çeşitliliğimizin, her farklı türden ve görüşten yayınlarla, yayıncılığımızın bütün farklılıklarıyla beraber yer alması” dedi.

Fuar hakkında

Fuar 3-11 Aralık’ta Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Kitapseverlerin pek çok yayınevini bir arada bulma ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacakları fuara, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.

Yaklaşık 350 binden fazla kitap çeşidi yer alacak.

Onur yazarı Nazlı Eray olan fuarın teması ‘kitabın büyülü dünyası.’ Fantastik edebiyata, bilim kurguya ve büyülü gerçekçilik akımına odaklanılacak.

Yerli ve yabancı yayınevleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak.

Fuarda ayrıca Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova’nın da içerisinde bulunduğu odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler yapacak, telif alışverişinde bulunacak. Almanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Romanya’dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yer alacak.

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik organizasyonlardan oluşan 300’e yakın kültür etkinliği düzenlenecek.

İmza günlerinde 2 bine yakın yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek.