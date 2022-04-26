İsrail başbakanına mermi kovanlı tehdit mektubu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in evine içinde mermi kovanının bulunduğu bir tehdit mektubu yollandı.

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İsrail kamu yayın kuruluşunun (KAN) haberine göre polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İbranice yayın yapan Walla News haber sitesi de olayın ardından Bennett ailesine yönelik koruma ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Bennett, mektupla ilgili şunları söyledi: “Siyasi çekişme ne kadar derinleşse de şiddet, zorbalık ve ölüm tehdidi düzeyine çıkmamalıdır. Ben siyaset adamı ve başbakan olmanın yanı sıra hem kocayım hem de babayım. Dolayısıyla eşimi ve çocuklarımı da korumalıyım. Bizim, siyasi söylemlerin ateşini düşürmemiz lazım. Siyasi kesimdeki herkesi ve özellikle de sosyal medya araçlarını aktif olarak kullananları sükûnet ve uzlaşıya davet ediyorum. Bizim bir tek evimiz var, onu yakmamalıyız.”

İsrail polisi, daha önce de başbakan Bennett’i tehdit ettikleri gerekçesiyle bazı vatandaşlar hakkında işlem yapmıştı.