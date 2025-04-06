İspanya'da binlerce kişi yüksek ev kiralarını protesto için sokağa indi

İspanya’nın Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerinde sokaklara dökülen binlerce İspanyol, konut krizini ve yüksek ev kiralarını protesto etti.

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Özellikle son 10 yıldır İspanyolların en çok tartıştığı konulardan biri olan konut krizi, ilk defa ülke genelinde 40’tan fazla kentte protesto edildi.

Krizin en net görüldüğü Madrid ve Katalonya özerk bölgelerindeki kiracı derneklerinin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde ‘Konut krizine son verelim’, ‘Kiralarda yüzde 50 indirim ve rantçıların pazarlığına son’ yazılı pankartlar dikkati çekti.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerin en büyüğü Madrid ve Barcelona’da düzenlendi.

Kiracı dernekleri, ülke genelinde kiraların yüzde 50 düşürülmesini isterken bu talepleri karşılanmazsa ‘kira ödemeyerek greve gitme’ çağrısı yaptı.

‘Grev olursa kiralar en az yüzde 30 düşer’

Konut fiyatlarının ve kiraların yüksekliğinden şikayetçi olan Madrid Kiracılar Derneği’nin Sözcüsü Valeria Racu, Madridlileri şu sözlerle direnmeye çağırdı:

“Süresiz eylem kararı aldık. Ülke genelinde greve gitmeliyiz. Rantçıların durdurulması ve hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Kimse her 5 ya da 7 yılda bir (sözleşme yenileme zamanı) evini, mahallesini ve şehrini terk etmek zorunda değildir. Madrid’de 2025 yılında sözleşmesi biten yarım milyon haneyi evde kalmaya ve direnmeye çağırıyoruz.”

Kira ödememe grevinde kararlı olduklarını söyleyen Racu ayrıca, “Suçlu olan rantçılara ve sorumlu olan hükümete sesleniyoruz. Milyonlar bugün sokağa çıktı. Kiracıların gücünü gördüler. Grev olursa kiralar en az yüzde 30 düşer” dedi

Logrono kentindeki Kiracılar Derneği’nin Sözcüsü Mariola Gutierrez de “Onurlu konut hakkımızı savunmak için sokaklara döküldük. Bugünkü halk hareketi rantçılar ve hükümet üzerinde baskı oluşturacaktır” dedi.

Turistik amaçlı kısa süreli kiralamalar fiyatların artışında etken

Öte yandan İspanya Merkez Bankası’nın yayınladığı araştırmaya göre ülkede konut sorununun çözülmesi için yarım milyon yeni eve ihtiyaç var.

Hükümetin yeni sosyal konutlar inşa edebilmesi için arazi kanununda reform yapması ve konut sektöründe yüzde 25 olan vergi yükünü düşürmesi gerekiyor.

Ayrıca büyük kıyı şehirlerindeki kısa vadeli turistik ev kiralamalarına da son verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Gençler merkezden uzak ilçelere yöneliyor

İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümeti, konut krizine karşı bazı kararlar alsa da yeterli bulunmuyor.

Ülkede Avrupa Birliği üyesi olmayan yabancılara getirilen ve Altın Vize olarak tanınan, 500 bin avroya (yaklaşık 20,9 milyon lira) kadar gayrimenkul satın alımında kalıcı oturma vizesi verilmesi uygulaması 3 Nisan’da sonlandırıldı.

Altın Vize uygulamasından 2013’ten bu yana 15 bine yakın yabancı yatırımcı yararlandı.

İspanya’daki emlak sitesi İdealista’nın verilerine göre kiralık konut fiyatları son 12 ayda rekor seviyeyle yüzde 11,5, çeyrek bazda da yüzde 3,9 arttı.

Aralık 2024 sonu itibarıyla İspanya’da ev kiralamanın metrekare maliyeti ortalama 13,5 avroya (yaklaşık 565 lira) ulaştı. Kiraların en çok arttığı Madrid’de 10 yıl öncesine göre artış yüzde 91’i buldu.

Benzer şekilde yeni konut inşaat maliyetleri de son bir yılda ortalama yüzde 7,6 arttı, bazı yerlerde yüzde 15’in üzerine kadar çıktı.

İspanya’da son yıllarda küçük yerlerden büyük şehirlere göç akını olsa da gençlerin yüksek kiralar ve konut fiyatlarından dolayı merkezden uzak ilçelere yöneldiği belirtiliyor.