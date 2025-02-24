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Yaramazlara biraz batar!

İSİG: 11 yılda 2 bin 664 genç işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne (İSİG) göre son 11 yılda 18-25 yaş arasında 2 bin 664 genç işçi öldü.

Fotoğraf: AA

Ölen işçilerin 230’u kadınken 2430’u da erkek.


İş cinayetinde hayatını kaybeden 280 işçininse göçmen olduğu biliniyor.

Genç işçilerde iş kollarına göre ölüm oranları şöyle:

  • İnşaat/ yol yüzde 26
  • Tarım/orman yüzde 17
  • Konaklama yüzde 9
  • Taşımacılık yüzde 7
  • Metal yüzde 6

Yaşa göre ölüm sayıları:

  • 18 yaş-221
  • 19 yaş-299
  • 20 yaş-303
  • 21 yaş-247
  • 22 yaş-337
  • 23 yaş-373
  • 24 yaş-361
  • 25 yaş-523

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