İSİG: 11 yılda 2 bin 664 genç işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne (İSİG) göre son 11 yılda 18-25 yaş arasında 2 bin 664 genç işçi öldü.
Ölen işçilerin 230’u kadınken 2430’u da erkek.
İş cinayetinde hayatını kaybeden 280 işçininse göçmen olduğu biliniyor.
Genç işçilerde iş kollarına göre ölüm oranları şöyle:
- İnşaat/ yol yüzde 26
- Tarım/orman yüzde 17
- Konaklama yüzde 9
- Taşımacılık yüzde 7
- Metal yüzde 6
Yaşa göre ölüm sayıları:
- 18 yaş-221
- 19 yaş-299
- 20 yaş-303
- 21 yaş-247
- 22 yaş-337
- 23 yaş-373
- 24 yaş-361
- 25 yaş-523