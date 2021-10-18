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Yaramazlara biraz batar!

İşadamı Okan Kurt’u tehdit eden kişi ‘Cumhurbaşkanının berberiyim’ demiş

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın berberi olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürdü.

İstanbul’da kız kardeşine ait bir mekanın çıkışında gazetecilere konuşan Okan Kurt, yan dükkandakilerin kendilerini tehdit etmesi üzerine arbede yaşandığını söyledi.


Kurt, bir gazetecinin “Tehdit neden kaynaklı” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Tehdit… Burada bir arkadaş var; ‘Ben cumhurbaşkanının berberiyim’ diyor, ‘Ben bu sokağın sahibiyim’ diyor. Bizim cumhurbaşkanına boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten sayın cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk.

Ama ben burada, ‘Bu sokağın sahibiyim’ bilmem ne… Bunlar doğru şeyler değil. Gerçekten berberiymiş. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme ‘Siz buradan gideceksiniz’ tehditleri… Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler.”

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