İran’da Hamaney’den bir af kararı daha

İran’da ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in af kararlarına bir yenisi daha eklendi. Ülkede ile 2 bin 825 mahkumun cezasında yeniden düzenleme yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Hamaney, İran Yargı Erki’nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor. İran Anayasası’na göre Hamaney’in, mahkumları affetme yetkisi bulunuyor.

Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, af kararı bu kez Kurban ve Gadir-i Hum Bayramları dolayısıyla alındı. Mahkumların bazıları tahliye edilirken, bazıları için ise ceza indirimi yapıldı. Af, Devrim Mahkemeleri, devlet ceza kurumları ile silahlı kuvvetler yargı kurumlarından ceza alan mahkumları kapsıyor.

Hamaney haziran ayında da 5 binden fazla mahkumun affı veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onaylamıştı.