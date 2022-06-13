İnsan, ata karşı galip geldi: Maraton tarihinde üçüncü kez

Galler’de düzenlenen ‘insan ata karşı’ (man versus horse) maratonunu üçüncü kez insan kazandı.

Fotoğraflar: BBC

At üzerindeki binicilerle atletlerin yarıştığı, parkurun bir kısmı dağlık alanda olan 36 kilometrelik maraton 1980’den beri düzenleniyor. Pandemi nedeniyle iki yıl aranın ardından cumartesi günü düzenlenen maratonu İngiltere’de Cumbria’da yaşayan, itfaiyeci ve Ellenborough AC adlı atletizm kulübünün üyesi Ricky Lightfoot (37) kazandı.

BBC’ye konuşan Lightfood, yarıştan önce 29 saattir ayakta olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Tenerife’teydim (Kanarya Adaları) cuma akşamı gece yarısı Manchester’a (İngiltere) oradan da Galler’e geldim. Sabah saat 04:00’te Galler’de, 09:00’da yarışın düzenlendiği Llanwrtyd Wells’e vardım. Saat 11:00’de yarış başladı. Bir günden uzun süre uyumadım.”

1,93 metrelik atlet, 1000 atlet, 50 atın katıldığı yarışı bitirdiğinde atların ve kendilerinin izlediği güzergahta farklılıklar olduğu için sonucu yetkililere sordu.

2 saat 22 dakika 23 saniyeyle birinci olduğunu, birinci gelen atı iki dakikadan fazla geride bıraktığını öğrenen Lightfood, “Bir atı geçmiş olmak inanılmaz bir şey. Çok mutluyum. Kız arkadaşımı aradım ve ‘Bir atı yendim’ dedim. O da bana ‘Şaka mı yapıyorsun’ dedi şaşkın bir ses tonuyla. İkna etmem biraz zaman aldı” dedi.

3 bin 500 sterlin ödül kazanan iki çocuk babası itfaiyeci Lightfood, madalya töreni ve kutlama sonrasında sabah erkenden işinin başında olmak üzere eve döndü.

İlk olarak 2004’te, ikinci kez 2007’de düzenlenen maratonda insan ata karşı galip gelmişti.