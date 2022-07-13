İnşaat maliyetlerindeki artış durmuyor

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış mayısta yüzde 105’i aştı. En büyük artışsa yüzde 130 ile malzeme kaleminde yaşandı.

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Merkez Bankası’nın haziranda açıkladığı verilere göre konut fiyatları nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış göstermişti. Bunun tek nedeninin arz açığı olmadığı görülüyor.

TÜİK’in istatistiklerine göre mayısta inşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 13,97, yıllık bazda ise yüzde 105,73 artış gösterdi.

Maliyetler bina inşaatında yıllık yüzde 102,32, aylık yüzde 3,84 arttı. Buna karşılık bina dışı yapıların maliyetindeki artış daha yüksek oldu. Bu kategoride yıllık artış yüzde 117,4 olurken, aylık artış da yüzde 4,37 seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat Maliyet Endeksi, Mayıs 2022

İnşaat maliyet endeksi yıllık %105,73, aylık %3,97 arttı

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Malzeme maliyeti işçiliğin üç katı arttı

Mayısta genel inşaat maliyetlerindeki en büyük artış kalemi yüzde 130,73 ile malzemede yaşanırken, işçilik maliyetindeki artış yüzde 44,06’da kaldı. Bina inşaat maliyetlerindeki artışlar da benzer özellik gösterdi. Toplam maliyetin yüzde 102,32 arttığı dönemde malzeme maliyeti yüzde 126,5, işçilik maliyeti yüzde 43,9 arttı.

Bina dışı yapılarda ise malzeme maliyeti yüzde 144,66 ile genel ortalamanın üzerinde bir artış yaşadı. Aynı dönemde bina dışı yapıların işçilik maliyetindeki artış oranı yüzde 44,34 olarak gerçekleşti.