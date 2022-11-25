İmparatorun mektubundaki şifre 500 yıl sonra çözüldü

Araştırmacılar, Roma İmparatoru ve İspanya Kralı V. Karl’ın (Şarlken) 500 yıla yakın süre önce yazdığı mektubun şifresini çözdü.

Fotoğraf: Stanislas Kütüphanesi

16’ncı yüzyılın en güçlü hükümdarlardan biri olan imparator, 40 yıl hüküm sürdü.

Fransa’daki Loria laboratuvarında görevli ekip, 1547 yılında V. Karl’ın, Fransa Büyükelçisi’ne yazdığı şifreli mektupta neler anlattığını deşifre etti.

İspanya ve Fransa arasında savaş ve gerilimlerin yaşandığı dönemde hükümdarlık yapan V. Karl’ın büyükelçi Jean de Saint-Mauris’e yolladığı mektup yüzyıllarca Fransa Nancy’deki Stanislas Kütüphanesi’nde ‘unutuldu.’

Loria laboratuvarında görevli kriptograf Cécile Pierrot, mektubun varlığından 2019’da katıldığı bir yemekte haberdar oldu. 2021’de mektubu inceleme kararı aldı. O ve ekibi, 120 sembollük mektubun şifrelerini çözdü.

Basın toplantısında, mektubun her kelimesinin tek bir sembolle anlatıldığını, bilgisayarların da yardımıyla zorlu bir çalışma sonucunda metni çözdüklerini söyledi.

Pierrot, haziran ayında kendisinin mektuptaki bir terimin şifresini çözdüğünü, sonra ekibin de yardımıyla devamının geldiğini belirtti.

Tarihçi Camille Desenclos da, ”Uzun ve yorucu bir çalışmaydı ama Pierrot’nun bir terimi çözdüğü gün bir dönüm noktası oldu” dedi ve büyükelçi Saint-Mauris’in yolladığı bir mektuptan da destek aldıklarını aktardı.

Desenclos, 1547’de yazılan, yüzyıllarca içeriği anlaşılmayan bir mektubu okumanın çok heyecan verici olduğunun altını çizerken içeriğin V.Karl’a yönelik bir suikast planına dair söylentiyle ilgili olduğunu anlattı. Mektuba göre Fransa’da böyle bir plan yapıldığı belirtiliyordu bu nedenle mektup Fransa’daki büyükelçiye yazılmıştı.