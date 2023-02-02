İmamoğlu: Bağcılar kitap satışında ilk üçte

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kitapçısı’nda kitap satışlarının rekor kırdığını belirterek, Bağcılar’daki mağazanın ilk üçe girdiğini aktardı.

Fotoğraf: İBB

İBB, içerisinde kütüphane, sergi salonu, İstanbul Kitapçısı, tiyatro, sahne ve ortak çalışma alanı bulunan çok fonksiyonlu ‘Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi’ni tamamladı.

‘300 Günde 300 Proje’ maratonu kapsamında hizmete alınan merkezin açılışında konuşan İmamoğlu, belediye olarak sessiz ve derinden bir devrime imza attıklarını kaydetti.

Bağcılar en çok satış olan noktalardan biri

İstanbul’a kazandırdıkları her meydana bir İstanbul Kitapçısı da açtıklarını aktaran İmamoğlu, kitap satışlarının rekor kırdığını en çok satış olan noktalardan birinin de Bağcılar olduğunu söyledi:

“Sayısını habire artırıyoruz. ‘Ya İstanbullular kitap okur mu, okumaz mı? Satar mı, satmaz mı?’ Öyle bir endişemiz, ölçümüz yok. Ama gördük ki Bağcılar’ın meydanına güzel bir kitapçı açarsanız, İstanbul Kitapçıları arasında Bağcılar Meydanı’ndaki kitapçınız ilk üçe giriyor. Siz, bu memleketin güzel insanlarına, hangi yöresinde, hangi şehrinde, hangi köyünde, hangi mahallesinde ne verirseniz verin, iyi şeyleri alma gayretinde olan güzel kalpli insanları var. Bu cennet vatanın güzel evlatları var. Yeter ki onlara iyi hizmet verin.”