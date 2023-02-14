İlker Başbuğ beraat etti

Eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama’ suçundan yargılandığı davada beraat etti.

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Başbuğ’un, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi’ isimli kitabıyla ilgili yayımlanan bir söyleşisinde ‘darbe’ imasında bulunduğu iddiasıyla, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yargılanıyordu.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Başbuğ, ‘her zaman milletin birlik ve bütünlüğünü önemsediğini belirterek, kendisini halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekle suçlayanları bu milletin ve tarihin affetmeyeceğini’ söyledi.

Başbuğ, beraatini talep etti.

Mahkeme, Başbuğ’un üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek, beraatine karar verdi.