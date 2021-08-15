İlk akıllı telefon Nokia 9000 Communicator 25 yaşında

Akıllı telefon çağını resmen başlatan Nokia 9000 Communicator doğum gününü kutluyor. 15 Ağustos 1996 tarihinde piyasaya sürülen cihaz, şimdiki akıllı telefonların atası olarak kabul ediliyor.
Shiftdelete’de yer alan habere göre Nokia 9000 Communicator arama yapma, kişileri yönetme, internete bağlanma ve e-posta atma işlevlerini yerine getirebilme özellikleriyle dönemin modern kişisel dijital asistanı olarak kabul ediliyordu.
Cihazın 8 MB hafızası ve 33 MHz işlemcisi öne çıkan özellikleri arasındaydı. LCD ekranı ise 640×200 piksel çözünürlüğe sahipti. 400 grama yakın ağırlığı ile o dönem hafif kabul edilen cihaz, klavyeye sahip tasarımı ile de adeta küçük bir bilgisayar hissi yaratıyordu.
1996’da Hannover’da bulunan CeBIT’te görücüye çıkan telefonun o yıl ABD satış fiyatı ise 800 doların üzerindeydi. Artık klasikleşen ve piyasada çok fazla kalmayan telefon, bugün hala teknoloji meraklıları tarafından alışveriş sitelerinde 600 dolara yakın fiyatlardan alıcı bulabiliyor.