İki yaşındaki çocuk evde ölü bulundu: Vücudunda sigara yanıkları ve dayak izleri

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir evde iki yaşındaki çocuk ölü bulundu. Vücudunda sigara yanıkları ve dayak izine rastlanan çocuğun annesi gözaltına alındı.

Denizli’de iki yaşındaki çocuk evde ölü bulundu (AA)

AA’nın aktardığına göre Asmalıevler Mahallesi’ndeki tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi.

Evdeki incelemede iki yaşındaki Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan biri dokuz aylık diğeri beş yaşındaki iki çocuksa sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Evin bir süre önce, çocuğun 27 yaşındaki annesi G.K’nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K.’nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı ve çocukların babasının bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan anne G.K., çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bırakırken, ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve dayak izine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çocuktan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.