İETT nostaljik otobüsleri sergiliyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) nostaljik otobüsleri, Taksim ve Sultanahmet meydanlarında sergilenmeye başladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İETT, 150’nci yılında tarihi araç filosuyla İstanbulluların karşısına çıktı.

Sekiz markaya ait nostaljik otobüslerin dördü Taksim Meydanı’nda, dördü Sultanahmet Meydanı’nda İstanbullularla buluştu.

‘İETT’nin Konforlu Otobüsleri’ ismiyle yapılan sergilemeye, günlük koşuşturmaca içindeki İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Türk mühendisler tarafından yapılan ilk yerli troleybüs Tosun ile birçok Yeşilçam filminde kullanılan Leyland marka otobüsler, serginin gözdeleri oldu.