İdam mahkumu, cezası infaz edilirken kızının yanında olmasını istedi, talebi reddedildi

ABD’deki bir idam mahkumunun, cezasının infazı sırasında kızının yanında olmasına dair talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Kevin Johnson, kızı Khorry Ramey ve torunuyla. Fotoğraf: BBC

2005 yılında bir polis memurunu öldüren Kevin Johnson (37), salı günü Missouri eyaletinde idam edilecek. Johnson, o hapse girdiğinde iki yaşında olan kızı Khorry Ramey’in (19), idam edildiği sırada orada olmasını istedi.

Missouri yasaları, Khorry Ramey’in yaşının çok küçük olması dolayısıyla buna izin vermiyor. Yasa, 21 yaşından küçük olanların idam izlemesini yasaklıyor.

Johnson’ın avukatları, eyaletin yasasının Ramey’in anayasal hakkını elinden aldığını, babasının son anlarında yanında olmak istediğini savunarak mahkemeye başvurdu. Ancak, mahkemeden izin çıkmadı. Mahkemenin hakimi, Missouri yasaları ne diyorsa öyle olacağının altını çizerek talebi reddetti.

Johnson, iki yaşından beri kızıyla cezaevi ziyaretleri, telefon konuşmaları, mektup ve e-posta yoluyla iletişimini sürdürdü. Baba-kız arasında güçlü bir bağ oluştu. Khorry Ramey, geçen ay yeni doğan oğlunu dedesiyle tanıştırmak için cezaevine götürdü.

”Son anlarında babamın yanında olamayacağım için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum” diyen Ramey, babasının cezaevinde kendisini rehabilite etmek için çok çabaladığını ve Missouri valisinin kendisini affetmesi için dua ettiğini söyledi.