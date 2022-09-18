İbrahim Yılmaz: İstanbulspor’la berabere kalan Beşiktaş’ın kötü oyunu şaşırttı

Süper Lig’in yeni takımı İstanbulspor maça iyi hazırlanmış. Beşiktaş’ın gücünü biliyorlar. Siyah-Beyazlılar ilk 30 dakika tempolu ve baskılı oynuyor. Sarı-Siyahlı takım bunu göz önüne alarak önlem aldı. Savunma da dikkatliydiler. 8.dakika da gelen gol sonrası telaşlanmadılar. Kendi oyunlarını oynadılar. Sistemlerinden ödün vermediler. İyi pas yaptılar. Soğukkanlı bir futbol sergilediler.

Beşiktaş, beklenen oyunu ortaya koymakta zorlandı. Geniş alanda oynadılar. Tempoyu yükseltemediler. Baskı kuramadılar. Savunma kurgusu başarısızdı. Ofansif anlam da istenilen performansı gösteremediler. İleri de top tutmak da zorlandılar.

İbrahim Yılmaz’ın yazısı