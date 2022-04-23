İbrahim Kiras: Erdoğan harekete geçme fırsatının verileceği o günü sabırla bekliyor

Görüldüğü kadarıyla muhalefet cenahında da Erdoğan’ın seçime doğru bazı kritik hamleler yapacağına dair bir beklenti var. Ancak onların tahmini daha ziyade AK Parti liderinin seçmen tabanını etkilemeye yönelik birtakım adımlar atacağı yönünde. Yani Erdoğan’ın seçime doğru bir yolunu bulup ekonomide kısa süreli/yalancı bir rahatlama sağlamayı veya dini ve milli hisleri ayağa kaldıracak bir şeyler yapmayı planladığını düşünüyorlar. Erdoğan kuşkusuz imkan bulursa bunları da yapmak isteyecektir. Ancak esas olarak şu anda muhalefetin ciddi bir hata yapmasını beklediği anlaşılıyor. Seçim gününe kadar siyasetteki kartların mutlaka yeniden karılacağını düşünüyor ve kendisine harekete geçme fırsatının verileceği o günü sabırla bekliyor.

Muhalefet bu fırsatı verir mi Erdoğan’a? Elbette isteyerek vermez. Ama bu cephenin çok parçalı yapısı ve siyasetin tabiatından ileri gelen birtakım riskler dolayısıyla hiç arzu edilmeyen gelişmeler çıkabilir önümüzdeki süreçte altı partili blokun karşısına.

İbrahim Kiras’in yazısı