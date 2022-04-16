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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: CHP’ye yön çizmeye çalışan zümre belki de en büyük risk


“Niye daha önce bırakmadınız, gidişatı o zamandan sezemediniz mi, neden bu kadar geç ortaya çıktınız” şeklindeki sitem ve eleştirilerin haklılık payı tartışılabilir ama bu kadroların bugünkü duruşlarını etkisizleştirme çabası iyi niyet eseri olamaz.

Hadi Davutoğlu ile Babacan’a -yol ayrımındaki tercihleri ne olursa olsun- sırf o hükümetlerde görev yaptılar diye kızıyorsunuz, Karamollaoğlu’na ve partisine niye kızıyorsunuz o zaman? Saadet Partisi hiç fasılasız ve istisnasız AK Parti hükümetlerinin hepsine muhalefet etmedi mi? Peki, Akşener’e niçin karşısınız? O da başından bu yana muhalif olmadı mı bu iktidara?


Demek ki mesele AK Parti meselesi değil bugün kendince CHP’ye yön çizmeye çalışan belirli bir zümre için. Dediğim gibi, bunların sayıları az. Ama sesleri çok fazla çıkıyor. Çünkü örgütlüler. Belki de CHP’nin yolunun üzerindeki en büyük risk, ittifakın seçmen tabanının aklını da karıştırabilecek bu örgütlü küçük grupların bitmeyen canlılığı.

İbrahim Kiras’ın yazısı

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