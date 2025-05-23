İbrahim Kahveci: O da ne? Köprü hala müteahhitte….

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YSS Köprüsünün temeli 29 Mayıs 2013 günü atıldı. Yani 10 yıl 2 ay 20 günlük kronometre o gün başladı. Yapım + İşletim sonrası devlete devri 10 yıl 2 ay 20 gün sonra olacaktı.
İyi matematik bilmedikleri için tek tek, adım adım hesaplayalım:
29 Mayıs 2013’e 10 yıl ekleyince 29 Mayıs 2023 ediyor. Buna 2 ay daha ekleyince 29 Temmuz 2023 ediyor. Ve son olarak 20 gün daha ekleyince 19 Ağustos 2023…
Hah işte, YSS Köprüsü 19 Ağustos 2023 günü devlete devredilmeliydi.
Aaaaaaaaaaaa o da ne? Köprü hala müteahhitte….
Duyumlara göre ihale sonrası Sarıyer-Kilyos Tüneli yapımı karşılığı ek işletme süresi verilmiş. Şirketin açıklamasına göre de Sarıyer-Kilyos tüneli için 405 milyon dolarlık bono ihracı gerçekleştirildi.
Bakın Avrasya Tüneli bile 1,2 milyar dolara mal olmuştu. (Bunu da unutmayın)