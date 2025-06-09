İbrahim Kahveci: Kamu radar kurup zam yaptı

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Türkiye’de feci bir trafik yasasına ihtiyaç vardı. Bunu yıllardır yazar dururum.

Ama yasadan önce kamunun üzerine düşenleri yapması gerekirdi.

Ne yaptı kamu?

Radar kurup zam yaptı. Bu kadar.

Bakınız trafik cezaları normalinde adil değildir. Yani 20 milyonluk araba ile 200 bin liralık araba aynı suçu işlediğinde aynı cezaları öderler.

Ülkemizde doktor bile dövebilen kitle belli olduğuna göre trafikte hafif fiyata ağır ceza ödeyecek kesim de bellidir.

Ben ilk kez doğru olmadığını bildiğim halde bu trafik sistemini sevdim. Bakalım kuru soğan yeriz Reis’i yedirmeyiz diyenler ne kadar daha dayanabilecekler.

Ha gayret…

Siz ki, 15 Temmuz’da tankları durdurmuş kahramanlarsınız; bir trafik radarı mı sizi durduracak…. Basın gaza sonuna kadar; uçuyoruz nasıl olsa…

İbrahim Kahveci’nin yazısı