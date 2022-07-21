İbrahim Kaboğlu: ‘Hukuki kılıf’ altında en acımasız toplu kıyımlar yapıldı

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 6’ncı yılı üzerine çok konuşuldu; kahramanlık nutukları çekildi: Demokrasi kazandı! Bugün, 20 Temmuz’da ilan edilen ve 21 Temmuz sabahı yürürlüğe OHAL’in 6’ncı yılı: Hukuk kaybetti. Nasıl yok edildi hukuk? Kısaca, OHAL KHK uygulamaları ve OHAL sonrasına ilişkin düzenlemeler yoluyla. Şöyle ki; OHAL, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bozulan anayasal düzeni ve kamu düzenini yeniden sağlamak amacıyla ilan edildi (Any.,md.120).

Ne var ki;

OHAL KHK’ler yoluyla tümüyle Anayasa dışı bir uygulama sonucu, ‘hukuki kılıf‘ altında en acımasız toplu kıyımlar yapıldı.

OHAL yönetimi baskısı altında anayasal düzen kaldırıldı.

OHAL KHK’ler, ‘yargısız infaz‘ için kullanıldı. KHK ek listelerinde adları yazılan onbinlerce kişi, -başvuru hakkı dahil- bütün özgürlük ve haklarından yoksun kılındı. 2018 seçimleri sonrası da süren bu uygulama, hukuk tarihinin en büyük toplu kıyımı.

İbrahim Kaboğlu’nun yazısı