İBB ‘Karne Şenliği’ düzenliyor: 67 ücretsiz etkinlik

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, 21 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında farklı ilçelerdeki 13 kültür merkezinde çocuklar için ‘Karne Şenliği’ düzenliyor.

Eğitici, öğretici ve eğlenceli programların yer aldığı 67 etkinliğe katılım ücretsiz.

Karne Şenliği’nde; ‘Sihirli Çiçek’, ‘Kedilerin Kaybolma Mevsimi’, ‘Küçük Deniz Kızı’, ‘Ağustos Böceği’ ile ‘Karınca’, ‘Canım Kardeşim Benim Uzaylılar Mı Geldi?’, ‘Karagöz Ağaç Bekçisi’ gibi tiyatro oyunları, İBB Orkestraları’ndan ‘Film Müzikleri’ ve ‘Neşeli Günler’ konserleri, resim, kolaj, stop motion, yaratıcı drama, yaratıcı dans, kar küresi yapımı, yapay zekayla fotoğraf geliştirme gibi atölyeler yer alıyor.

Etkinlikler; Fatih, Başakşehir, Güngören, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye Kartal, Tuzla ve Şile’deki kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Programa İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve internet sitesinden ulaşılabilir.