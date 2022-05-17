Huzurevinde tanışıp evlendiler

Adana’da rahatsızlığı nedeniyle dört yıl önce huzurevine yerleşen emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz ile orada tanıştığı Vesile Uğurluel evlendi.

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Diyabet nedeniyle 2018’de Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleşen Mehmet Mithat Cengiz (65), kuruma altı ay önce gelen Uğurluel’le (66) tanıştı.

Cengiz, rahatsızlığı sırasında kendisiyle ilgilenen Uğurluel’e, 14 Şubat Sevgiler Günü’nde evlenme teklif etti. O gün nişanlanan çiftin nikahı huzurevinde kıyıldı.

Nikahın ardından ilk danslarını yapan Cengiz çifti, daha sonra arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

Mehmet Mithat Cengiz huzurevinde sağlığın yanı sıra mutluluğu da bulduğunu ve çok güzel bir organizasyonla evlendiğini ifade etti.

Evlendikten sonra kendi evlerinde yaşayacaklarını aktaran Cengiz, “Ben buradan dört yıl faydalandım. Artık sağlığım yerinde ve dışarıda hayatımı devam ettirebilirim. Başka ihtiyacı olanlar faydalansın bizim yerimize” dedi.

Vesile Cengiz de bu özel günü kendilerine en güzel şekilde yaşatan herkese teşekkür ederek, “Hayatımda ilk defa bana mutluluğu gösterdiler, Allah da onları mutlu etsin. Çok duygulandım, hiç ummadığım şeyleri yaptılar, her şeyi burada gördüm” ifadelerini kullandı.